Mantega confirma estudos para mudança no IR de Pessoa Física O ministro do Planejamento, Guido Mantega, confirmou hoje que o governo está estudando mudanças na tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física. Ele disse que a área técnica está analisando a questão. "Essa é uma questão que está sendo analisada, mas não há uma decisão nem uma conclusão", afirmou. Ele afirmou ainda que não há razão para intranqüilidade no mercado financeiro sobre a indefinição do reajuste do salário mínimo. O ministro assegurou que qualquer decisão que seja tomada pelo governo será feita dentro do equilíbrio e da responsabilidade fiscal. "A meta de superávit será alcançada e mantida. E, portanto, não há nada que a ameace", afirmou o ministro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retomará daqui a pouco a reunião sobre o assunto, mas Mantega não soube responder se a decisão sobre o mínimo sairá ainda hoje. O ministro negou que o presidente Lula, durante reunião hoje de manhã, tivesse pedido uma reconsideração sobre o valor de R$ 260 para o salário mínimo porque o consideraria pouco. Em seguida, afirmou: "Não abrimos mão da meta fiscal, que vai ser cumprida", insistiu, lembrando o resultado do superávit primário obtido no primeiro trimestre deste ano. Esse resultado garante uma folga de US$ 6 bilhões em relação à meta com o FMI para o período.