Mantega confirma novas medidas para crédito imobiliário O governo anunciará nos próximos dias medidas que permitirão o uso de crédito consignado no financiamento de casa própria. Também deve anunciar a eliminação da cobrança da Taxa Referencial (TR) na correção dos financiamentos do setor habitacional. As medidas foram antecipadas na noite desta quarta-feira pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, que participou de um jantar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e empresários. Mantega disse ainda que não se preocupa com a possibilidade de a eliminação da TR causar efeitos contrários aos esperados, ou seja, o aumento da taxa de juros cobrada pelas instituições financeiras. O ministro observou que a existência da TR nesses cálculos impede que as parcelas pagas pelo tomadores de crédito sejam fixas, que é justamente o que eles querem. "Tirando a TR, ficará somente a taxa de juros, fixa, que será determinado pelos estabelecimentos financeiros", afirmou. De acordo com Mantega, a medida deverá acentuar a competição entre os bancos pela clientela. Os bancos, segundo o ministro, já estão competindo pelos clientes que buscam financiamento habitacional, por tratar-se de crédito de longo prazo, que permite a "fidelização" desses clientes por longos períodos. Na lógica do ministro, essa disputa se dará, em escala maior, com a oferta de taxas de juros fixas e mais baixas. "Os bancos querem essa fatia do mercado. O crédito habitacional, no Brasil, que hoje representa de 2% a 3% do PIB (Produto Interno Bruto), pode avançar para 20% a 30% do PIB. Esse é um setor de grande futuro."