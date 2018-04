Mantega: crédito-prêmio só será resolvido pelo STF

A nota do ministério afirma que o ministro Guido Mantega é contrário à aprovação da emenda incluída à MP pelo Senado, que trata especificamente do crédito-prêmio. "Ela não resolve o problema e é lesiva aos interesses da União. Esse problema só será resolvido com julgamento pelo Supremo Tribunal Federal", disse o ministro, por meio do documento. A MP 460 seria votada hoje, mas foi obstruída, devendo voltar à apreciação no regresso do recesso do Congresso.

O acordo seria em torno do crédito-prêmio do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), um incentivo fiscal concedido pelo governo aos exportadores em 1969 e renovado em 1982, por tempo indeterminado. Desde então, os fabricantes de manufaturados passaram a ter um crédito tributário sobre as exportações, que poderia ser abatido do valor a ser pago de IPI sobre as operações no mercado interno.