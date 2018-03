Mantega critica declarações de Krugman sobre o Brasil O ministro da Fazenda, Guido Mantega, criticou na manhã de hoje, em Hamburgo, na Alemanha, as declarações do norte-americano Paul Krugman, Prêmio Nobel de Economia em 2008, sobre o risco de bolhas econômicas no Brasil. Em tom irônico, o ministro lembrou que o professor da Universidade de Princeton tem investimentos no País, sugerindo que as críticas não são referendadas por seus próprios atos. "Ele não só estava preocupado com a economia do Brasil, mas também tinha aplicações. Ele havia feito investimentos no Brasil", afirmou.