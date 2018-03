Mantega: decisão sobre IPI da linha branca sai este mês O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que até o dia 31 de outubro o governo definirá se vai prorrogar ou não a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para produtos de linha branca (lavadoras, fogões e geladeiras), adotada em 17 de abril. Naquela data, foi definido que este imposto para geladeiras baixaria de 15% para 5%; máquinas de lavar, de 20% para 10%; fogões, de 5% para zero; e tanquinhos, de 10% para zero. "Estamos, governo e empresários da linha branca e do varejo, tomando as medidas necessárias para o melhor Natal do varejo dos últimos anos", declarou o ministro. "É como Olimpíada e agora estamos na reta final. Queremos que as vendas de outubro, novembro e dezembro avancem e garantam assim o melhor Natal para os brasileiros."