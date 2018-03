Mantega defende bancos e eficiência do serviço público O ministro da Fazenda, Guido Mantega, fez hoje uma defesa dos funcionários públicos, particularmente dos funcionários dos bancos governamentais. Durante discurso na solenidade de lançamento do Programa Aprendiz Banco do Brasil, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), Mantega disse que o serviço público também pode ser muito eficiente e que as "afirmações de que o serviço público é ineficiente é uma balela".