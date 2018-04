Mantega descarta incentivo às importações para frear câmbio A idéia de reduzir alíquotas de importação e, assim, estimular a entrada de produtos no País, diminuindo o saldo da balança comercial, foi descartada pelo ministro da Fazenda Guido Mantega nesta quinta-feira, dia 5. A redução do saldo comercial é a única maneira de segurar a queda do dólar, de acordo com um estudo elaborado por técnicos do Banco Central (BC) (veja mais informações no link ao lado). Segundo Mantega, o câmbio valorizado compensa qualquer alíquota de importação. "A economia brasileira já está bastante aberta. Não há nada que impeça uma abertura maior. Basta que os importadores resolvam importar mais, inclusive porque as importações estão crescendo de forma expressiva. Isto é abertura da economia. E com esse câmbio significa que nós estamos barateando os produtos importados", disse. Mantega destaca que nos últimos dois anos houve uma desvalorização entre 20% e 30% do dólar. Como a alíquota de importação varia entre 10% e 12%, segundo o ministro, ela é compensada pela valorização do real. "Então a economia brasileira é uma economia aberta. As importações estão crescendo. Isso é bom. Poderá haver uma queda no saldo comercial, porque é bom que haja saldo comercial, mas ele não precisa ser tão expressivo", argumenta o ministro. Para Mantega são vários os fatores que vão fazer com que o câmbio encontre a taxa de equilíbrio: um crescimento maior da economia que leve ao aumento das importações, reservas cada vez maiores e taxas de juros menores. "Então vários fatores vão levar a uma taxa de câmbio de equilíbrio, que eu não sei qual é", disse. Mantega afirma que o câmbio está sendo influenciado, não só pelo saldo comercial, mas também pela solidez crescente da economia brasileira. "É um país seguro, com taxa de risco baixa e os investidores querem vir para cá e querem aproveitar. E é claro que as taxas de juros também influenciam, porque o Brasil oferece rendimentos maiores nas aplicações aqui em relação às aplicações em dólares", disse Mantega.