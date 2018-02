Mantega: desonerações somaram R$ 100 bi em 5 anos

Ele disse que o governo tem consciência da necessidade de dar mais competitividade à indústria nacional, mas disse que não dá para se resolver os problemas da noite para o dia. Segundo ele, a crise reduziu o espaço fiscal do governo. Apesar disso, Mantega, afirmou que o governo não vai deixar que a indústria brasileira seja vencida pela competição desleal. O comentário foi uma referência a países que, de acordo com o ministro, manipulam a taxa de câmbio, como a China. Mantega lembrou que o câmbio brasileiro está cerca de 50% valorizado em relação à moeda chinesa e ao dólar.

"Temos uma desvantagem cambial", disse Mantega, que citou um estudo do Banco Goldman Sachs segundo o qual a taxa de câmbio de equilíbrio no Brasil seria de R$ 2,60. "Se tivéssemos isso, venceríamos a todos", afirmou o ministro, ressaltando que o governo não pretende mudar o regime de câmbio flutuante, mas que vai continuar buscando aumentar a competitividade da indústria nacional. "O Brasil vai vencer e não será atacado pela doença holandesa", afirmou.

Poupança

O economista Samuel Pessôa, do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), afirmou que a China não pode ser acusada de ter um câmbio artificial. Segundo ele, o regime de câmbio fixo não significa que, no longo prazo, a taxa seja manipulada. Na avaliação do economista, o nível médio do câmbio chinês é fruto daquelas sociedades que têm uma alta taxa de poupança, ao contrário do que ocorre no Brasil.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Eles podem ter o câmbio fixo porque poupam 50% do PIB (Produto Interno Bruto). O câmbio chinês está ancorado na alta poupança do país", afirmou Pessôa. Ele também criticou o fato de que, no Brasil, nos últimos anos o crescimento do investimento ocorreu sem que a poupança avançasse no mesmo ritmo.

O ministro Mantega rebateu a crítica sobre a falta de poupança no País dizendo que esse indicador vai crescer à medida que a renda da população aumentar. Ele disse ainda que o estímulo à demanda vai puxar o investimento e, depois, elevar a poupança interna. O ministro afirmou que, se não fosse a crise, o nível de investimento já teria superado 20% do PIB e a poupança teria continuado a crescer. Mantega e Pessôa participaram hoje do Encontro Nacional da Indústria, promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).