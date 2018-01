Mantega destaca capacidade do Brasil para enfrentar crises O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Guido Mantega, afirmou nesta segunda-feira que o Brasil tem melhores condições hoje para enfrentar crises financeiras internacionais do que há alguns anos. "Podemos ser testados agora que o FED (banco central norte-americano) resolveu anunciar que poderá incrementar suas taxas de juros. Acredito que vamos ter uma turbulência bem menor do que em outras ocasiões", disse. Isso, segundo ele, acontecerá porque "o Brasil hoje tem mais reservas, reduziu a dívida pública e a dívida externa". Financiamentos Ele afirmou ainda que a instituição está preparada para financiar projetos das Parcerias Público-Privadas (PPPs) a partir do segundo semestre. "O governo agora está constituindo o grupo de gestão e criando o Fundo Garantidor das PPPs. Depois, o governo começará a fazer as licitações e, a partir daí, o BNDES estará em condições de fazer os financiamentos para estes projetos", comentou. "O repasse de recursos para as PPPs estão dentro da verba total, de R$ 21 bilhões, que o BNDES tem disponível para investimentos em infra-estrutura", acrescentou.