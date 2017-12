Mantega destaca que inflação está sob controle O ministro do Planejamento, Guido Mantega, manifestou hoje convicção com o controle da inflação. "Eu diria que a inflação está sob controle, está dentro da meta com a margem de tolerância", afirmou. Na sua avaliação, os últimos índices divulgados apontam para o controle inflacionário. "Se olharmos os índices de varejo, principalmente o IPC que saiu ontem, são favoráveis", disse o ministro, ressaltando que o IPCA -15 é inferior ao do mês passado. Ao ser questionado sobre a sinalização do Conselho de Política Monetária (Copom), de que pode haver uma nova elevação dos juros, Mantega disse que o Banco Central tem uma sensibilidade maior para a questão e não olha somente a situação deste ano mas também os efeitos no próximo ano.