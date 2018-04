Mantega dirá o que o Brasil não quer no Banco do Sul O ministro da Fazenda, Guido Mantega, deixou claro que o governo brasileiro não aceitará a injeção de parte das reservas internacionais no Banco do Sul. Tampouco concordará que essa nova instituição, se vier a ser criada, seja orientada para a cobertura de desequilíbrios macroeconômicos dos países da região. Mantega vai expor as posições do Brasil na reunião de ministros de Fazenda e de Economia da América do Sul marcada para o próximo dia 3 de maio, em Quito, e que será coordenada pelo presidente do Equador, o economista Rafael Correa. "Primeiro, o Brasil quer saber se o Banco do Sul é necessário, e segundo, seus objetivos. Terceiro, quer ter a certeza de que será um instrumento claro, dentro dos padrões modernos do sistema bancário e com funcionamento exemplar. Queremos ter a certeza de que não será um instrumento político de ninguém", afirmou. "Somos favoráveis que o Banco do Sul seja um banco de desenvolvimento (...) Eu não acredito que o aporte de reservas internacionais seja a melhor maneira de capitalizá-lo." A posição do governo brasileiro confronta-se com o modelo imaginado pelos presidentes da Venezuela, Hugo Chávez, e seus aliados Evo Morales, presidente da Bolívia, e Rafael Correa. No início de abril, em Brasília, Correa assustou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao defender que a nova instituição seja orientada para a cobertura de "déficits orçamentários" dos países da região, como alternativa aos empréstimos e às exigências do Fundo Monetário Internacional (FMI). Correa também defendera a injeção de parcelas das reservas internacionais dos países sul-americanos no Banco do Sul. Segundo Mantega, o Fundo Latino-americano de Reservas (Flar) é uma alternativa que já existe para a compensação de desequilíbrios nas contas externas dos seus sócios - Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Equador, Peru e Venezuela. Em 2006, seu capital era de apenas US$ 2,1 bilhões. Mas o ministro indicou que o Brasil poderia ingressar - e ajudar a ampliar o capital - desse mecanismo financeiro. Do ponto de vista brasileiro, o Banco do Sul deve ter como objetivo o financiamento a obras de infra-estrutura e a projetos de desenvolvimento econômico e social na região.