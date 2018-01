Mantega discute PPP com empresários em SP O ministro do Planejamento, Guido Mantega, tem hoje uma série de encontros com empresários em São Paulo para discutir o projeto de Parcerias Público-Privadas que tramita no Congresso Nacional. Nesta tarde, o ministro reúne-se, separadamente, com o diretor-presidente da Companhia Siderúrgica Nacional, Benjamin Steinbruch, com o presidente da Fiesp, Horácio Lafer Piva, e com o Antoninho Marmo Trevisan, presidente da Trevisan Associados e integrante do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social (CDES). Pela manhã, Mantega recebeu o presidente do Iedi (Instituto de Estudos para o Desenvolvimento da Indústria), Ivoncy Iochpe.