Mantega diz a agências que País está pronto para reformas Disposição para as reformas foi o que mostrou o ministro da Fazenda, Guido Mantega, às agências de classificação de risco nas visitas que fez nesta segunda-feira, 16. O ministro está em "campanha" em Nova York pela melhora da classificação de risco (rating) do Brasil junto aos investidores internacionais. O ministro reconheceu que há um componente político nesta visita às agências, pois teve por objetivo mostrar "que o governo tem disposição e o desejo de dar continuidade às reformas e de manter a responsabilidade fiscal". Durante a palestra para investidores, o ministro reconheceu desafios à economia brasileira e enfatizou a necessidade de reformas para que o País cresça mais. Na platéia, estava a diretora para ratings soberanos da agência de classificação Standard & Poors, Lisa Schineller, que participará da reunião com o ministro amanhã. Visitas Nesta segunda-feira, 16, o ministro visitou a Moody´s Investors Service; na terça, vai à Standard & Poor´s. Aos analistas da Moody´s, ele disse que sugeriu a formação de um grupo de estudo, por meio de seminários, para a ponderação de outras variáveis da economia do País para o cálculo do rating que refletiriam a diversidade da estrutura produtiva do Brasil. Membros da equipe do Tesouro elaborariam estes seminários, afirmou Mantega. O ministro classificou a visita como "boa", mas acredita que o Brasil já está tendo uma melhora da classificação por analistas e participantes dos mercados, uma vez que a trajetória do risco País tem sido declinante. Na avaliação de Mantega, "falta um pouco de criatividade para olhar outros fatores". "As agências estão presas a padrões mais antigos de avaliação do País". "Eu perguntei a eles por que o Brasil é classificado como outros países mais frágeis", informou o ministro. Problema: dívida Ele observou que foram apresentados pela Moody´s dados relativos às dívidas externa e pública brasileiras. "Em externa, está muito bom, mas, no lado fiscal, eles ponderam que caminhamos menos", afirmou em entrevista. Na relação dívida bruta/PIB, Mantega informou que foi apresentado pela agência um número que bate em 65%. Para a relação dívida líquida/PIB, o numero é de 45%. "Isto é um problema, ficam muito presos à questão fiscal", reclamou. Câmbio O ministro disse ainda que o aumento das importações e a compra de dólares para a formação de reservas internacionais devem reduzir a valorização do real frente ao dólar. Contudo, se recusou a estimar quanto o câmbio deve se abrandar. "Como ministro não faço projeções." Em palestra para investidores, admitiu que o nível do real "é um problema" e que afeta principalmente os exportadores, mas reiterou que "o governo não está disposto a usar artificialismos". Segundo ele artificialismos têm resultado de curta duração e depois desmoronam. Embora pondere que a compra de reservas não tem objetivo direto de abrandar o real, ele reconhece que a construção das reservas "em grande velocidade" reduz a pressão sobre a moeda. "O próprio crescimento econômico com o crescimento das importações" atuarão sobre o câmbio, estima. Mantega previu que as importações devem crescer 23% mais em 2007 do que em 2006. Para Mantega, o câmbio está forte com uma economia forte. "Não dá para ter câmbio fraco com economia forte". Ele reiterou que a trajetória do País em relação ao investment grade - ativos considerados sem risco de crédito - também adiciona pressão sobre o real. Fechamento Nesta segunda-feira, o dólar subiu com a decisão do Banco Central de realizar leilões de swap reverso sem necessariamente avisar os investidores com antecedência. São operações de troca de títulos em juros por papéis que ganham a oscilação do dólar. A moeda norte-americana teve alta de 0,74%, e encerrou vendida a R$ 2,0370. Na sexta-feira, o dólar havia renovado a mínima desde março de 2001, ao cair para R$ 2,0220. "O anúncio de sexta-feira do swap (reverso) foi o principal ponto que influenciou hoje", disse Gustavo Cunha, operador de derivativos do Rabobank. Em comunicado, o Banco Central afirmou que "os leilões de swap reverso deixarão de ser necessariamente anunciados no dia anterior à sua realização". Este tipo de operação funciona, na prática, como uma compra futura de dólar. Jorge Knauer, gerente de câmbio do Banco Prosper, concorda com a avaliação. "Se for olhar os fundamentos, que são os fluxos de entrada de divisa... o dólar não teria que ter subido o que subiu hoje. Foi especificamente em relação ao comunicado", acrescentou. (com Reuters)