Mantega diz estar 'um pouco preocupado' com o câmbio O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou hoje estar "um pouco preocupado" com a recente valorização do real em relação ao dólar. Ao fazer uma palestra no Congresso sobre Meios de Pagamentos, em São Paulo, ele ressaltou que a apreciação da moeda nacional é um reflexo, inevitável, do ingresso volumoso de capitais que está ocorrendo em função dos bons resultados da economia brasileira. "O Brasil hoje é visto de forma unânime no exterior como o País mais atrativo dos mercados emergentes, inclusive é o mais estruturado dentro dos Brics (grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia e China)", disse.