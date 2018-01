Mantega diz que Brasil crescerá ´tudo o que for possível´ Depois de passar meses afirmando categoricamente que a economia brasileira poderia crescer 5% em 2007, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, limitou-se nesta quinta-feira a dizer que o País crescerá "o que for possível" no próximo ano. "Certamente o crescimento será maior do que em 2006. Cresceremos tudo o que for possível", disse. "Trabalhamos com a possibilidade de aproveitar todo o potencial", disse, ao ser questionado se seria possível crescer 5% no próximo ano. O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), deputado Armando Monteiro Neto (PTB-PE), foi mais objetivo e disse que "o Brasil não tem condição de crescer 5% no curto prazo". Em entrevista no Palácio do Planalto, onde assistiu à cerimônia de sanção da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, Monteiro Neto disse que, "claramente, não se chegará a esse patamar de crescimento (da economia) no próximo ano, porque os constrangimentos que limitam esse crescimento ainda estão presentes". Na avaliação do empresário, o Brasil só conseguirá chegar ao patamar de crescimento de 5% ao ano, em níveis sustentáveis, "em um horizonte de quatro ou cinco anos". Antes disso, afirmou Monteiro Neto, pode ocorrer, em um determinado ano, que o Brasil cresça ao ritmo de 5%, "mas não significa que o processo seja sustentável." O presidente da CNI observou que não se produz crescimento por um ato de vontade ou apenas com um pacote "Essa agenda temos de definir e perseverar (nela) ao longo do tempo."