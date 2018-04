Mantega diz que Brasil já está deixando crise para trás

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou nesta quarta-feira, dia 29, que já se pode considerar que o Brasil está deixando para trás a crise financeira internacional. Segundo ele, a taxa de crescimento da economia no segundo semestre já está positiva em torno de 4%.

Mantega destacou que o governo sempre disse que o Brasil seria um dos últimos a entrar na crise e um dos primeiros a sair dela. "E isso está se realizando", disse o ministro, lembrando que outros países ainda têm taxas de crescimento do PIB negativas.

Ele disse que o Brasil deve registrar uma expansão do PIB nos próximos 12 meses acima de 4%. "Não só o Brasil será um dos primeiros a sair da crise como sairá mais forte do que entrou nela", afirmou.

Mantega disse ainda que o País está aproveitando janelas de oportunidade que foram abertas. Ele lembrou, no entanto, que para superar o que chamou da maior crise dos últimos 80 anos, o governo teve de adotar políticas anticíclicas como as desonerações tributárias que tiveram resultado muito eficiente em alguns setores.

Ele disse que o resultado foi melhor do que em outros países, que tentaram fazer a mesma coisa. "Só a China teve um resultado semelhante do ponto de vista de reação da crise", afirmou o ministro.

O ministro lembrou que foi preciso também aumentar os gastos do governo, além de terem sido mantidos os programas de transferência de renda. Mantega disse que as medidas foram necessárias para manter o mercado interno forte e robusto e para manter o nível de atividade econômica. Por isso, disse o ministro, o governo foi obrigado a reduzir a meta de superávit primário para 2009. Mantega afirmou, entretanto, que o governo iria cumprir todas as metas que foram estabelecidas.

Gasto público

O ministro da Fazenda afirmou que o aumento dos gastos com custeio ocorreu em função dos vários programas do governo e não somente pela manutenção da máquina pública. Mantega destacou que há várias modalidades de gastos como o aumento dos aposentados e os recursos para a saúde e educação.

Ele garantiu que o governo manterá os gastos que estimulam a economia mas, se necessário, irá conter as despesas. Apresentando números, Mantega disse que os gastos de custeio em relação ao PIB estão sob controle. Segundo ele, no primeiro semestre de 2009 os gastos representaram 3,43% do PIB, abaixo de 2007 quando estava em 3,6% do PIB.

O ministro voltou a defender que este ano é atípico porque o governo foi obrigado a fazer políticas anticíclicas para estimular a economia. "O Brasil e o mundo fizeram políticas anticíclicas. A diferença é que aqui deu mais resultado, mas isto tem um custo fiscal. Não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos", disse. Mantega afirmou ainda que o governo está caminhando para a meta fiscal.