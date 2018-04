Mantega diz que divisão do Copom é ´salutar´ A divisão entre os membros do Comitê de Política Monetária (Copom) na decisão sobre a queda da Selic, a taxa básica de juros da economia, foi considerada "salutar" pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. Contudo, ele não quis fazer mais comentários. Disse apenas que o mercado já tirou as suas conclusões. Em uma decisão apertada, a Selic passou de 12,75% para 12,50% ao ano. Quatro membros do Comitê votaram por um corte de 0,25 ponto porcentual, enquanto outros três pediam uma redução maior, de 0,5 ponto porcentual. Analistas interpretaram a decisão como uma possibilidade de aceleração do corte de juros. Segundo Mantega, é natural que "haja às vezes pontos de vista divergentes. Não é a primeira vez". Ele destacou que, antes da decisão, os membros do Copom fazem uma discussão detalhada dos cenários e a conclusão pode ser diferente entre eles. "No Fed (Federal Reserve, o BC norte-americano), é a mesma coisa". O ministro reforçou que o Brasil está indo na direção certa e que o crescimento da economia prova que a política monetária está no caminho correto. Proposta de Lupi Mantega informou que rejetou a proposta do ministro do Trabalho, Carlos Lupi, de retirar os recursos do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) da Desvinculação de Receitas da União (DRU). "Não estamos pretendendo tirar. A DRU deve permanecer exatamente do jeito que está", disse o ministro. A DRU é um mecanismo que permite ao governo modificar o uso de 20% das chamadas verbas vinculadas (que são arrecadadas com uma destinação específica). Mantega informou que o ministro Lupi lhe pediu uma audiência para discutirem a proposta também de desoneração dos setores mais intensivos de mão-de-obra. "Vou conversar com ele. Ele me pediu um encontro. Espero ele me explicar direito se isso tem viabilidade ou não", disse. Emenda 3 O ministro prometeu ainda, para a próxima semana, a conclusão da proposta do governo para melhorar o projeto de lei enviado ao Congresso Nacional, alternativo à Emenda 3 - que proibia os auditores fiscais da Receita Federal de autuar ou fechar as empresas prestadoras de serviço constituídas por uma única pessoa, quando entendessem que a relação de prestação de serviços com uma outra empresa era, na verdade, uma relação trabalhista. Como antecipou à Agência Estado, na terça-feira, Mantega confirmou que o governo desistiu de enviar ao Congresso um novo projeto. "Nós estamos elaborando emendas para melhorar o projeto que foi enviado lá. É a maneira mais eficiente de fazer isso. Estamos discutindo o projeto com vários setores da sociedade envolvidos com a Emenda 3 e na semana que vem deveremos ter uma conclusão", disse Mantega. Ele não quis antecipar se o governo vai propor uma faixa de faturamento para a empresa prestadora de serviço poder ser tributada como pessoa jurídica.