Mantega diz que juro menor leva a dólar ?mais razoável? O ministro do Planejamento, Guido Mantega, disse hoje que a queda da taxa básica de juros, iniciada recentemente, deverá levar a cotação do dólar para um nível "mais razoável". "Entre R$ 2,80 e R$ 3,20, o dólar já está em nível razoável, mas a queda dos juros tende a levá-lo a um nível mais razoável ainda", afirmou, sem dizer qual seria este patamar. Regra geral, juros mais baixos tendem a favorecer uma pressão de alta sobre as cotações da moeda norte-americana. Ele lembrou que o governo também está rolando uma parte menor de sua dívida atrelada ao dólar, o que deve igualmente afetar as cotações. Isso porque, com uma menor oferta de papéis atrelados à moeda norte-americana, a tendência também é de alta para as cotações do dólar. Medidas complementares Mantega informou ainda que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciará na sexta-feira novas medidas de incentivo às cooperativas de crédito. Ele disse que serão medidas complementares às já anunciadas pelo governo na mesma direção. Adiantou, no entanto, que estas beneficiarão micro e pequenas empresas. "Os detalhes eu deixo para o presidente anunciar", esquivou-se, quando questionado sobre quais seriam as medidas.