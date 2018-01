Mantega diz que Lula quer reforma tributária mais ousada Ainda não há nenhuma decisão sobre o conjunto de medidas apresentadas na manhã desta terça-feira pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, ao final da reunião, o ministro já deu alguns sinais do que pretende Lula. Segundo ele, o presidente deixou claro que quer uma proposta tributária "mais ousada do que a que está em discussão no Congresso". Na área fiscal, a expectativa é de que se estabeleça um limite para a expansão do gasto público. Mas a previdência, que é a área mais polêmica, não entrou ainda na pauta de discussões, segundo o ministro. "O presidente já avisou que não quer correr o risco de o Brasil não crescer 5% no próximo ano", disse. Para isso, o ministro explicou que o governo pretende implantar estas medidas em 2006 para que tenham efeito já em 2007. Mantega adiantou que foram apresentadas ao presidente oito medidas para desoneração tributária. Além disso, serão avaliadas medidas para as áreas de infra-estrutura e fiscal. Segundo o ministro, há uma pressão forte da sociedade para que a reforma tributária se realize. "Temos força política e há sensibilidade de governadores eleitos e deputados. O presidente pediu que conversássemos desde já", afirmou, em entrevista concedida no saguão do Palácio do Planalto, após reunião com o presidente, em que participaram também os ministros do Planejamento, Paulo Bernardo; da Casa Civil, Dilma Rousseff; e o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Ivan Ramalho; além de equipe técnica dos ministérios. Ele disse que apenas a modificação da legislação do ICMS é insuficiente, que é preciso definir melhor a questão da tributação no destino e origem. Informou ainda que na área de desoneração tributária foram apresentadas oito medidas, mas preferiu não detalhá-las. Disse que alternativas de desoneração "A, B, C e D" foram apresentadas ao presidente, além de uma proposta para a reforma tributária. Sobre gasto público, Mantega informou que propôs ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva o estabelecimento de limites para expansão das despesas do governo, como de pessoal e saúde. Ele disse que não se trata de redução dos gastos, mas de evitar que elas cresçam numa velocidade maior do que à da expansão da economia. Ele não informou como será este limite e nem como ele será adotado, mas disse que o governo quer que o limite seja fixado pelo Legislativo, Executivo e Judiciário. Há também uma proposta de que também sejam fixados limites para Estados e municípios. Para a melhoria da gestão do governo, o ministro disse que propôs que os programas acima de R$ 100 milhões tenham um acompanhamento minucioso e que a liberação de recursos para estes esteja condicionada a metas. Questionado se isso já não era feito pelo governo, ele respondeu que não nestes moldes. Redutor A equipe econômica estuda ainda a aplicação de um redutor de 0,2% do PIB nos gastos correntes do governo. Ele, porém, não especificou o prazo a partir do qual esse mecanismo seria implementado. E ressaltou que o tema ainda está em análise pelo presidente . Mantega comentou, porém, que a aplicação desse redutor abriria espaço para o aumento no investimento público, considerado fundamental para o crescimento econômico do País. Novas reuniões Serão marcadas novas reuniões na próxima semana. A primeira será na próxima terça-feira para discussão de medidas sobre infra-estrutura, como o aumento da oferta de energia, e na quarta-feira serão debatidas medidas na área de tributação. Nesse ínterim, disse o ministro, será marcada uma reunião com o presidente Lula, integrantes do governo e o ministro da Previdência, Nelson Machado, para debater medidas na área da Previdência. Mantega assegurou que, na reunião de hoje, o tema Previdência não foi debatido. Mas questionado se teria proposto ao presidente uma medida para desvincular o salário mínimo dos benefícios da Previdência, Mantega foi categórico: "Não propus". O ministro disse que há espaço, porém, para o aumento do salário mínimo real. Ele disse que se o aumento vai ser Y, X ou Z, isso não foi discutido.