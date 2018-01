Mantega diz que medidas serão anunciadas na quinta O ministro da Fazenda, Guido Mantega, confirmou que as medidas econômicas em estudo pelo governo serão anunciadas na próxima Quinta-feira. Segundo o ministro, primeiro as medidas serão apresentadas aos partidos aliados que integram o conselho político do governo para, em seguida, serem apresentadas à população. O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, adiantou que o pacote de medidas econômicas não contemplará uma nova regra para reajustar as verbas da área de saúde. A equipe econômica vinha discutindo uma fórmula para que esse gasto passasse a crescer menos do que o PIB, como vem ocorrendo nos últimos anos, mas a discussão ainda não está madura, explicou Bernardo, em cerimônia de sanção da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. O ministro acrescentou que a nova regra precisará ser discutida com Estados e municípios, pois ela será aplicada às três esferas.