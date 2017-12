Mantega diz que não tem pressa para escolher equipe O ministro da Fazenda, Guido Mantega, informou hoje ao chegar pela primeira vez no prédio do Ministério da Fazenda na condição de titular da pasta, que não tem pressa para escolher os nomes que integrarão a sua equipe. "Vou apresentar todos os nomes juntos. Não tenho nenhuma pressa", disse ele. "Eu acabou de chegar no ministério e vocês já querem os nomes", brincou. "Vou conversar com os técnicos da Fazenda. Tem muita gente boa. Não tenho essa pressa que vocês têm", acrescentou. Ao ser questionado sobre a inquietação do mercado pela indefinição dos nomes, Mantega retrucou: "por que o mercado está nervoso? O Ministério é profissional. Está funcionando normalmente". Ele disse que hoje não será definido nenhum nome da equipe. Mantega assumiu a função na segunda-feira, após o pedido de demissão do ex-ministro, Antonio Palocci.