Mantega diz que objetivo do IOF é evitar bolha na Bolsa

Depois de participar da reunião do Conselho de Administração da Petrobras, Mantega disse acreditar que a decisão de taxar a entrada do capital externo vai surtir o efeito desejado, mas que é preciso esperar um tempo para avaliar. "De qualquer maneira, colocamos uma espécie de pedágio para a entrada excessiva", afirmou o ministro.

Segundo ele, esse "pedágio" deve atenuar a entrada excessiva de recursos estrangeiros e a sobrevalorização do real. Ele ponderou, no entanto, que a medida não evitará que o real fique valorizado, porque essa valorização, de acordo com o ministro, reflete a força da economia brasileira. "O Brasil hoje é uma economia forte e, portanto, a moeda também é forte, mas ficar forte demais estraga e acaba enfraquecendo o País, porque acaba com a atividade produtiva", afirmou.

Ele insistiu que a medida deve alcançar o resultado esperado, mas que isso não acontece "em 24 horas". Ao ser questionado se o governo pretende aumentar a alíquota do IOF, definida em 2%, Mantega respondeu: "no momento, não pensamos nisso". Mantega reforçou que a preocupação do governo com o IOF não é a arrecadação. "Ele é um imposto regulatório, e não arrecadatório", disse.