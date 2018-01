Mantega diz que País está preparado para turbulências O ministro da Fazenda, Guido Mantega, voltou a destacar nesta quinta-feira que este período de turbulência no mercado financeiro não assusta o Brasil. "O País está preparado para enfrentar turbulências de graus médios, pequenos e até grandes", disse. Sobre a queda na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), o ministro afirmou que, em economia globalizada, "periodicamente vai haver uma certa turbulência, um tipo de ajuste de ativos". "O importante é saber se os países estão ou não habilitados a enfrentar isso com tranqüilidade, e eu posso lhes garantir que nunca o Brasil esteve tão sólido, tão preparado para enfrentar esse tipo de coisa", reforçou. Mantega disse ainda que o câmbio valorizado é "talvez o maior problema da área econômica" do governo. "É uma preocupação, embora seja sinal de vitalidade da economia brasileira", salientou. No entanto, garantiu que não será tomada nenhuma medida artificial para controlá-lo. "O que não podemos deixar é que haja exagero e o governo saberá tomar as medidas necessárias", acentuou.