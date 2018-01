Mantega diz que País poderá ter taxas crescimento maiores O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou nesta quarta-feira, 20, em audiência pública no Senado, que o Brasil tem todas as condições para ter taxas de crescimento maiores nos próximos anos. Segundo ele, essas condições que permitem maior crescimento são o controle da inflação, o equilíbrio fiscal e a redução na vulnerabilidade externa. Mantega defendeu a meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), de 4,5% para o IPCA. Ele disse que a meta em torno da qual a inflação corrente vem oscilando é um patamar satisfatório na visão do governo. "Essa meta é adequada para conciliar uma taxa de juros não tão severa e o crescimento da economia", afirmou Mantega, lembrando que tal patamar de inflação não se compara, segundo ele, "a uma inflação suíça", disse ironicamente. O ministro da Fazenda também disse que não se pode, neste momento, afrouxar a política monetária, mas sim apenas flexibilizá-la, na medida que a inflação o permita. No seu discurso, Mantega também enfatizou que o governo vai continuar trilhando o caminho da responsabilidade fiscal, que, segundo ele, não depende hoje de teorias ou doutrinas políticas. Mantega afirmou que, para crescer mais, um dos fatores importantes, é o Brasil continuar a expandir o crédito. Nesse sentido, Mantega lembrou que a inflação sob controle está permitindo a redução dos juros e assim barateando financiamentos. Ele disse que também contribuem para a expectativa de crescimento do crédito as mudanças na legislação realizadas nos últimos anos e as que estão ainda em fase de envio ao Congresso, como o cadastro positivo. Sobre crédito, ele disse ainda que cada vez mais o mercado de capitais cresce em participação no financiamento da economia. Outro fator citado por Mantega para acelerar o crescimento nos próximos anos é a elevação dos investimentos. Nesse sentido, o ministro afirmou que é preciso avançar na desoneração dos investimentos, estimulando o setor privado. Segundo ele, o investimento cresce a 8% ao ano. Além de desonerar os investimentos, Mantega afirmou que para elevar a taxa de crescimento do País é preciso também reduzir a carga tributária. Mas, para isso, ele disse que é necessário conter a expansão dos gastos correntes. Essa contenção que, segundo Mantega, não se trata de arrocho, vai permitir também um aumento nos investimentos públicos, sobretudo em infra-estrutura, o que vai reduzir os custos para o setor privado. Ampliada às 17h26