Mantega diz que PIB do 1º trimestre fica acima do esperado O ministro do Planejamento, Guido Mantega, afirmou, durante reunião com empresários chineses, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, em Xangai, que o resultado do PIB do primeiro trimestre ficou acima do esperado pelo mercado. Mantega observou, contudo, que não poderia antecipar o resultado, que será divulgado hoje, às 9h30, pelo IBGE, mas disse que estava dando a boa notícia ao presidente. O ministro da Fazenda, em entrevista coletiva, foi questionado sobre o resultado, mas não quis antecipá-lo. Palocci observou que é preciso cautela e que o crescimento do PIB pode não ser linear, apresentando oscilações ao longo do ano. "Há muito tempo, o governo não tem dúvidas de que o País está crescendo e agora a prioridade é tornar esse crescimento sustentável e elevar o PIB potencial do País", disse. Palocci embarca hoje para Tóquio, onde manterá contato com investidores e autoridades financeiras do Japão. O presidente Lula embarca também hoje para Guadalajara, México, onde participará da terceira cúpula América Latina e Caribe-União Européia.