Mantega diz que PIB do 3º trimestre deverá ser corrigido O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Guido Mantega, declarou hoje à imprensa, em Montevidéu, que o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre deverá ser corrigido em 0,3 pontos, e portanto a queda seria menor - de 1,2% para 0,9%. Mantega também declarou que "a economia já está se reaquecendo" e, com a queda dos juros, haverá retomada de investimento e melhor desempenho da economia. Mantega insistiu na sua avaliação de que não houve erro do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no cálculo do PIB do terceiro trimestre. Ele ressaltou também que não considera incorreta a metodologia aplicada. "Não há caixa preta coisa nenhuma", afirmou Mantega, que acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na reunião de cúpula do Mercosul, em Montevidéu. Para Mantega, o PIB brasileiro poderia fechar o ano em 4% a 4,5% se a política monetária tivesse se mantido mais flexível ao longo do ano. Ele estima que 2005 fechará com um crescimento de 2,5% a 3% da atividade econômica.