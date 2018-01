Mantega diz que Receita será mais eficiente para fiscalizar O governo quer aumentar a arrecadação sem elevar a carga tributária. Para isso, já anunciou que a Receita Federal será mais rigorosa na fiscalização e, além disso, pretende fazer uma campanha de opinião pública para desestimular a sonegação. Ainda no sentido de estimular a arrecadação, o governo federal estuda uma mudança na legislação de modo a permitir que estados e municípios terceirizem a cobrança das dívidas a receber. De acordo com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, o governo estuda medidas para acelerar o processo de cobrança de dívidas inscritas na dívida ativa da União. Ele explicou que hoje esse processo leva cerca de 16 anos. "É um absurdo", disse Mantega, que avalia que as medidas em estudo têm potencial de reduzir à metade esse prazo de cobrança. "Uma execução da dívida ativa mais eficiente aumenta a receita primária permitindo elevação nos investimentos. Agilizando essa arrecadação, podemos ganhar capacidade de investimento." Para melhorar a eficiência da arrecadação, o secretário-adjunto da Receita Federal, Paulo Ricardo Souza Cardoso, defendeu uma mudança de foco no trabalho do governo para reaver os créditos tributários. Segundo ele, a necessidade de mudança ficou clara durante uma reunião realizada na quarta-feira com superintendentes da Receita Federal em todo País. "O nosso contencioso tributário não evolui", criticou o secretário. Para ele, o trabalho da Receita Federal só termina quando o crédito tributário é transformado em dinheiro para os cofres públicos. Ele contou que é "tremendamente desanimador" ver que um processo depois de três, quatro ou cinco anos de contenciosos administrativos acaba sendo extinto no Judiciário porque a empresa não existe mais ou não tem mais patrimônio para quitar a dívida com a União. "E então nós ficamos a ver navio, ou melhor, avião, porque eu reputo a uma empresa do setor este paradigma", disse o secretário, sem citar nomes.