Mantega diz que turbulências exigem atenção, descarta medidas O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu atenção aos desdobramentos da crise internacional e o autorizou a adotar "medidas" para enfrentar a turbulência, caso considere necessário. Mantega, que antecipou a volta a Brasília após um semana e meia de férias, disse, no entanto, avaliar que o Brasil está "bem posicionado no cenário mundial". "Não vejo a necessidade de nenhuma medida", afirmou Mantega a jornalistas ao chegar ao ministério nesta quarta-feira, depois de afirmar que "o momento é de atenção". Ele acrescentou que os resultados negativos no mercado internacional que têm contribuído para derrubar as bolsas ao redor do mundo estão, por enquanto, restritos aos bancos, e é necessário aguardar o balanço das empresas para avaliar "o tamanho do buraco". Mantega afirmou que ainda não é possível falar em recessão nos Estados Unidos e argumentou que, mesmo diante da desaceleração da economia norte-americana, os preços das commodities seguem elevados por conta da demanda dos países emergentes. (Texto de Isabel Versiani; edição de Cláudia Pires)