Mantega diz que vulnerabilidade externa é preocupante O principal assessor econômico do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), professor Guido Mantega, afirmou hoje que o cenário comercial externo é bastante preocupante para o Brasil, por conta da alta vulnerabilidade externa do País. O fraco desempenho econômico de Estados Unidos, União Européia e Japão faz cair o consumo e favorece a adoção de medidas protecionistas contra as importações, "atrapalhando um salto de exportações do Brasil". Ao mesmo tempo, o Brasil está preso na armadilha "crescimento do PIB/aumento das importações", que piora ainda mais a vulnerabilidade externa. Ele reiterou que os superávits comerciais registrados desde o ano passado só têm sido possíveis por conta da redução das importações. "O Brasil está perdendo uma grande oportunidade de fazer uma boa substituição de importações", disse. Mantega afirmou, durante a divulgação do relatório "Comércio e Desenvolvimento 2002", da Unctad (Conferência da ONU para Comércio e Desenvolvimento), que comércio exterior é uma prioridade para qualquer próximo governo. Para o assessor de Lula, uma política de substituição de importações deve atender às necessidades do mercado interno e de aumento das exportações. Ele defende a entrada de empresas estrangeiras que tragam tecnologia para o País e citou, como exemplo, as necessidades da indústria de componentes eletroeletrônicos e de softwares, que registram fortes déficits comerciais. "Se dermos ênfase também às necessidades internas, podemos reter os ganhos aqui e acabar com os déficits comerciais", disse. Segundo ele, a cada 1% de crescimento no PIB brasileiro, as importações aumentam 2,5%. Mantega disse que as autoridades brasileiras pensam que basta deixar o câmbio flutuar para acertar a balança comercial. "Mas o fato é que o Brasil perdeu espaço no mercado externo. E não basta dar mais crédito aos exportadores. É preciso uma política industrial que fortaleça as cadeias produtivas e que permita o desenvolvimento tecnológico da nossa produção, aumentando nossa competitividade", observou. Mantega acredita que o mercado brasileiro é bastante atraente para investimentos diretos estrangeiros, mas admitiu que, momentaneamente, o mercado interno está reprimido. "Só momentaneamente, as expectativas são de melhora". O professor defendeu que os acordos comerciais sejam melhor negociados pelo Brasil. "Temos concedido às demandas de outros países sem pedir condições semelhantes." Para ele, o Brasil ainda usa pouco as barreiras comerciais ao comércio, que poderiam ser um instrumento de barganha nos acordos comerciais internacionais.