Mantega: é cedo para avaliar impacto de turbulência O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou nesta quinta-feira que ainda é cedo para avaliar eventuais impactos da atual turbulência dos mercados financeiros sobre o crescimento global mas que o Brasil está bem preparado para enfrentá-la. Mantega citou como armas do país para a lidar com a atual situação o câmbio flutuante, contas externas positivas, reservas internacionais elevadas e bons fundamentos macroeconômicos. "No Brasil nós estamos tranquilos porque o país está muito sólido e habilitado a enfrentar esse tipo de turbulência com tranquilidade, sem maiores consequências", disse Mantega a jornalistas. Ele salientou, ainda, que o principal motor da economia brasileira atualmente é o mercado interno. Sobre a desvalorização do real verificada nesta quinta-feira, Mantega afirmou que, apesar da variação, um dólar ainda abaixo dos 2 reais contribui para manter a inflação em níveis baixos. O real recuou 3 por cento nesta quinta-feira, com o dólar fechando cotado a 1,928 real para venda. (Por Isabel Versiani)