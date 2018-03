Mantega e empresários discutem maior competitividade

A ideia é de tratar de medidas pontuais voltadas para os setores mais afetados pela taxa de câmbio, como foi feito na fase de enfrentamento dos efeitos da crise econômica. As medidas não têm caráter de curto prazo, mas visam melhorar a competitividade. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, também participa do encontro.

O GAC é originário do Grupo de Acompanhamento da Crise, formado pelo governo para discutir medidas e monitorar o impacto da crise financeira internacional no setor produtivo. Dele participam empresários de vários setores e integrantes de outras áreas do governo. O Ministério da Fazenda resolveu mudar o nome do grupo, porque, no entendimento do governo, a crise já está superada e, agora, a política econômica entra numa outra fase, que inclui ações de melhoria de competitividade. Mantega ainda comparece hoje à Comissão Especial da Câmara que analisa o projeto do pré-sal que trata da capitalização da Petrobras.