Mantega e Mendonça de Barros criticam Petrobras O assessor econômico do PT, Guido Mantega, defendeu que a Petrobras seja "enquadrada" para que não se torne foco inflacionário para o Brasil. Segundo ele, tanto a alta dos combustíveis, com três reajustes da gasolina em março, quanto a política de reajustes de preços são absurdas. "A Petrobras tem comportamento monopolista que acaba contaminando a inflação", criticou, afirmando que o objetivo final é aumentar a margem de lucro da empresa para reforçar o superávit primário do governo. Mantega entende que o governo deveria rever a política dos preços administrados à medida que eles são o principal peso da inflação. Ao lado de Mantega, o ex-ministro das Comunicações, Luiz Carlos Mendonça de Barros, também criticou a Petrobras, dizendo que a empresa continua monopolista, apesar da abertura do mercado. Mendonça de Barros defende uma solução que imponha competidores para a empresa. De acordo com ele, uma alternativa seria a Petrobras vender alguns de seus ativos, como refinarias, dutos e instalações em portos, para terceiros. Durante esse período de transição, a empresa teria de obedecer uma política de preços fixada pelo governo, na avaliação de Mendonça de Barros. Ao lembrar a argumentação do presidente da empresa, Francisco Gros, de que a Petrobras tem hoje 400 mil acionistas, o ex-ministro foi taxativo: "Danem-se eles". A imposição de um preço pelo governo seria uma regra provisória até que a competição se estabelecesse. A outra alternativa lembrada por Mendonça de Barros seria o fatiamento e venda da empresa nos moldes do que fez o governo dos EUA com a empresa de telecomunicações AT&T no passado. "Acho isso uma pena para uma empresa da escala da Petrobras", disse. Ele, no entanto, acha um erro que o preço do petróleo produzido no Brasil seja o mesmo do petróleo negociado no mercado futuro internacional, do qual é cobrado prêmio de guerra em função da crise do Oriente Médio.