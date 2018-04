Mantega e sindicalistas não fecham acordo sobre Emenda 3 Terminou no final da tarde desta terça-feira, 10, sem acordo, a reunião do ministro da Fazenda, Guido Mantega, com as centrais sindicais para discutir a alternativa à Emenda 3, que foi vetada pelo presidente Lula. A Emenda 3 proíbe os auditores fiscais da Receita Federal de autuar ou fechar as empresas prestadoras de serviço constituídas por uma única pessoa, quando entendessem que a relação de prestação de serviços com uma outra empresa era, na verdade, uma relação trabalhista. A Emenda transferia para o Poder Judiciário a definição de vínculo empregatício, beneficiando profissionais liberais que atuam como pessoas jurídicas e as empresas que utilizam seus serviços, em substituição ao contrato de trabalho pela CLT. Proposta alternativa Segundo o deputado federal Paulo Pereira da Silva (PDT-SP), o Paulinho, presidente da Força Sindical, a reunião de hoje marcou o início do processo de construção de uma proposta de governo e centrais sindicais para regulamentar a pessoa jurídica. Segundo ele, uma proposta alternativa determinaria que as contratações fossem feitas com homologação dos sindicatos. A proposta, no entanto, não tem o apoio da Central Única dos Trabalhadores (CUT), que junto com a Força Sindical representa a maior parte dos sindicatos do País. Pontos de consenso O presidente da CUT, Artur Henrique da Silva Santos, confirmou que há alguns pontos de consenso entre as centrais sobre o tema da contratação de trabalhadores como pessoas jurídicas. Segundo ele, está claro que pessoas que trabalham com horário definido e relação de subordinação não podem ser contratados como pessoa jurídica. Ele também afirmou que será discutido entre as centrais um valor de remuneração que delimite quem pode ser contratado com carteira e quem pode prestar serviço como pessoa jurídica. As centrais também vão discutir que tipo de categoria poderá permitir a contratação como PJ. Silva Santos afirmou que não foram as divergências entre a CUT e a Força Sindical em torno de propostas para regulamentação da PJ que fizeram a reunião terminar sem acordo. "Este foi apenas o início de um processo. A idéia hoje não foi costurar o acordo, mas criar condições para regulamentar a PJ", afirmou. Acordo para acordo Ficou acertado que haverá mobilização tanto do governo e como das centrais para que o Congresso não examine o veto à Emenda 3 enquanto não houver um acordo em torno do tema. Segundo Paulinho, uma nova reunião com o ministro da Fazenda e as centrais será realizada no dia 23. Enquanto isso, as centrais trabalharão na construção de uma proposta única a ser apresentada para Guido Mantega. Entenda a polêmica da Emenda 3 Uma pessoa só A legislação (artigo 170 da Constituição; artigo 50 do Código Civil; artigo 129 da Lei 11.196) autoriza a existência da chamada "empresa de uma pessoa só" O que diz a Lei 11.196 (Aprovada em nov/05, estabelece uma série de regimes especiais de tributação) Art. 129: Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no artigo 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) O que é isso A "empresa de uma pessoa" é, quase sempre, uma empresa constituída por profissional liberal prestador de serviços Por quê? Por causa da qualificação desses profissionais, os empregadores acham caro pagar o salário acima da média, acrescido dos encargos trabalhistas Menos encargos e impostos É cada vez maior o número de "empresas de uma pessoa só", o que interessa: Aos empregadores - Porque pagam menos encargos trabalhistas, mantêm o nível salarial, e não jogam o trabalhador na informalidade Aos profissionais liberais - Porque mantêm um vinculo formal com a Receita, não se submetem às altas alíquotas do IR das pessoas físicas e são tributados como pessoas jurídicas para compensar a redução dos encargos trabalhistas Posição do Fisco A Receita resiste à existência da "empresa de uma pessoa só" sob três argumentos: - Livra os empregadores do pagamento dos encargos trabalhistas - Disfarça o vínculo empregatício porque os serviços contratados aos profissionais liberais não são temporários, mas regulares - O governo arrecada menos para a Previdência Abuso? Além de multar as "empresas de uma pessoas só", os fiscais costumam determinar que elas sejam desconstituídas, o que os parlamentares e muitos juristas consideram um abuso de poder Emenda 3 Ao aprovar a Lei da Super-Receita (6.272/05), o Congresso também aprovou, de carona, uma emenda à Lei nº 10.593/2002, que regulamenta o trabalho dos fiscais da Receita, da Previdência e do Trabalho. O que diz a Emenda Diz: "No exercício das atribuições da autoridade fiscal (...), a desconsideração da pessoa, ato ou negócio jurídico que implique reconhecimento de relação de trabalho, com ou sem vínculo empregatício, deverá sempre ser precedida de decisão judicial" Redação "tortuosa" Para os juristas, do jeito que foi redigida a Emenda 3, os fiscais da Receita e da Previdência ficaram proibidos de "desconsiderar" as "empresas de uma pessoa só", mas os fiscais do trabalho deixariam de poder fiscalizar, mesmo que não cometessem o abuso de desconstituir empresas Solução: projeto de lei O presidente da República sancionou Lei da Super-Receita, mas vetou a Emenda 3. Agora, a atuação dos fiscais será decidida por um projeto de lei com tramitação em urgência urgentíssima. Ele tranca a pauta se não for votado em 45 dias. Ele abrirá a possibilidade de uma pessoa poder recorrer à instância superior da Receita ou até mesmo à Justiça, quando autuada.