Mantega: em breve, economia não precisará de estímulo O ministro da Fazenda, Guido Mantega, avaliou que "daqui a pouco" a economia brasileira não precisará mais de estímulo do governo e poderá "andar com as próprias pernas". "Achamos que a economia já está em franca recuperação e, portanto, daqui a pouco, a economia já poderá andar com suas próprias pernas. Não precisará de estímulo do governo para vender mais, produzir mais", disse o ministro.