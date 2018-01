Mantega espera crescimento de 0,8% em 2003 O ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Guido Mantega, disse hoje que a previsão de 0,4% de crescimento do PIB para 2003 divulgada hoje, que consta do relatório bimestral de acompanhamento da meta fiscal, foi feita pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda (SPE). Segundo Mantega, oficialmente, por lei, é a Secretaria que tem de encaminhar os cálculos de crescimento do PIB. "É um indicador feito com o modelo da SPE", afirmou. O ministro fez questão de dizer que acredita que a previsão da SPE "está pessimista". "Eles estavam lá de mau humor", afirmou Mantega, referindo-se à SPE. O ministro previu um crescimento da economia de 0,8% do PIB em 2003. Ele explicou que a previsão de 0,4% prevista no relatório da SPE não interfere nos cálculos das receitas do Orçamento, já que a maior parte delas foi efetivada nesses primeiros dez meses do ano. "Em geral, eles olham para trás. E nós olhamos mais para a frente. Acho que vai dar mais que 0,4%", insistiu. O ministro sugeriu aos jornalistas que discutissem com o secretário de Política Econômica da Fazenda, Marcos Lisboa, os motivos que levaram a SPE a fazer essa previsão de 0,4%. "Conversem com ele", recomendou Mantega.