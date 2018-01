Mantega espera nova redução de juros neste mês O Comitê de Política Monetária (Copom) deverá manter na sua reunião desta semana a trajetória de queda da Selic, a taxa básica de juros da economia. A expectativa é do ministro do Planejamento, Guido Mantega, que justificou tal projeção porque "a inflação está sob controle". "O sucesso na luta contra a inflação nos permite dizer, não só eu como todos os analistas, que a Selic seguirá em queda", afirmou. A taxa Selic está hoje em 22% ao ano. Na reunião do Comitê realizada em agosto, o corte foi de 2,5 pontos porcentuais. Em relação à reunião deste mês, Mantega não traça uma perspectiva de quanto seria esta reução. ?É uma informação confidencial e que infelizmente não a tenho", complementou, em tom de brincadeira. O ministro reiterou esperar "gratas surpresas" até o final do ano, com a continuidade do controle da inflação e de quedas nos juros.