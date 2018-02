Mantega espera que ação do Fed acalme mercado, Brasil cresça 5% O ministro da Fazenda, Guido Mantega, espera que os cortes de juro anunciados pelo Federal Reserve nesta terça-feira acalmem os mercados globais. Apesar de ressaltar que é temerário fazer projeções em meio a turbulências externas, Mantega acrescentou que o governo aposta que o Brasil crescerá em torno de 5 por cento este ano. "Isso (a ação do Fed) deve trazer uma calmaria aos mercados do mundo", disse o ministro no Palácio do Planalto, onde ministros apresentavam um balanço do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Num intervalo da apresentação, Mantega anunciou a decisão do Federal Reserve de cortar a taxa básica de juro em 0,75 ponto percentual, para 3,5 por cento. O ministro disse estar confiante de que o impulso que a economia brasileira ganhou em 2006 e 2007 se propagará para este ano, garantindo o forte crescimento previsto. Além disso, ele disse que o governo prevê que a inflação ficará próxima à meta de 4,5 por cento em 2008. Mantega destacou ainda que a meta de superávit primário será cumprida "rigorosamente" em 2008 e que a relação dívida/PIB cairá. (Reportagem de Isabel Versiani)