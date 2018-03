Mantega estima R$ 12 bi de renúncia fiscal este ano

Mantega, contudo, destacou que tal renúncia fiscal não pode ser interpretada de forma linear, pois se o governo abriu mão da arrecadação de uma parcela da arrecadação de tributos, por outro lado obteve receitas adicionais com o incremento dos negócios por parte das empresas. "Não podemos ver que o governo deixou de arrecadar R$ 12 bilhões ou R$ 13 bilhões, pois, se abriu mão de uma parte do IPI, ele aumentou a arrecadação com outros tributos, como o PIS e a Cofins", disse.

O ministro ressaltou que a economia brasileira está crescendo e que, em 2010, com a retomada plena do nível de atividade, gradualmente poderão ser retirados estímulos fiscais para vários segmentos produtivos da economia. "Como a economia é dinâmica, não posso dizer que a concessão de estímulos terminou, pois algum setor pode ter necessidade de algum estímulo e, nesse caso, precisaremos estudar a sua viabilidade", destacou. "A economia do Brasil está crescendo e a maioria dos setores produtivos está indo bem, graças, inclusive, à ação do governo na redução de tributos, como ocorre com a indústria automobilística, cujas vendas em 2009 vão superar as registradas em 2008", comentou.