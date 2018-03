Mantega estranha críticas de Miguel Jorge ao IOF

Segundo Mantega, na reunião do Grupo de Avanço da Competitividade (GAC), na quarta-feira, dos representantes de 40 setores empresariais presentes - como o siderúrgico, automotivo, máquinas e equipamentos, têxtil, entre outros - , todos se manifestaram favoráveis à medida, à exceção da Federação Brasileira de Bancos.

"O setor produtivo aprovou a medida e o ministro Miguel Jorge estava presente. Estou estranhando ele ser contra a medida, pois ele estaria contra todo o setor empresarial que ele representa. O Ministério do Desenvolvimento tem interesse nisso e seria estranho ele se contrapor a essa medida", disse Mantega. Questionado se estaria aborrecido com Jorge, o ministro da Fazenda disse que não: "Acho que o Miguel Jorge está sendo mal interpretado. Acho estranho que ele seja contra". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.