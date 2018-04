Mantega faz ofensiva por grau de investimento em Nova York O ministro da Fazenda, Guido Mantega, reúne-se na próxima semana com as diretorias de duas das principais agências de classificação de risco em Nova York em um esforço para convencê-las de que os bons fundamentos da economia brasileira justificam uma elevação da nota (classificação de risco) dada ao País. Técnicos do governo estão em contato permanente com as agências, mas a ida de um ministro às sedes dessas instituições é uma oportunidade para o País dar um sinal político de seu compromisso com a responsabilidade macroeconômica, afirmou uma fonte do governo acostumada a lidar com as agências. Como os ministros são tradicionalmente recebidos pela diretoria das agências, a reunião também cria condições para que o diretor responsável pelo Brasil exponha a todo o grupo avaliações sobre o País, o que pode ser favorável. Grau de investimento O Brasil está a dois degraus do almejado grau de investimento, classificação que dá um selo de garantia à dívida junto a investidores e é condição ´sine qua non´ para que diversos fundos de estrangeiros apliquem em títulos do País. O clima no governo é de otimismo com relação à perspectiva de elevação da nota, apesar do tom bem mais moderado dos representantes das agências. A presidente da Standard&Poor´s no Brasil, Regina Nunes, afirmou em entrevista à Reuters, no início deste mês, ser "impossível" a elevação da dívida em moeda estrangeira do país para grau de investimento ainda neste ano. Poucos dias antes, o secretário do Tesouro, Tarcísio Godoy, anunciou que já tinha uma garrafa de champagne na geladeira para comemorar a conquista. "As agências são muito mais otimistas em relação a essa possibilidade quando conversam conosco em reservado", afirmou a fonte do governo, que pediu para não ser identificada. "É o papel delas evitar o clima de euforia, achamos natural." Novo PIB e expectativas A recente reavaliação da metodologia de cálculo do Produto Interno Bruto (PIB), que mostrou que o crescimento brasileiro foi maior do que o inicialmente calculado nos últimos anos, melhorou indicadores do país, o que fez aumentar internamente a expectativa com relação à classificação. Com os novos números, a relação dívida/PIB, considerada a principal fragilidade do País, teve uma queda significativa. Em janeiro, o endividamento recuou para 44,6% do PIB, ante cálculo anterior de 49,7%. O governo também aponta para dados mostrando a redução da vulnerabilidade externa do País resultante do acúmulo de reservas e da redução do endividamento em dólar. A Standard&Poor´s e a Fitch - outra agência de classificação - já afirmaram, no entanto, que o endividamento brasileiro ainda assim é elevado quando comparado a outros países com a mesma avaliação de risco. Ambas as agências classificam o Brasil atualmente como "BB", com perspectiva positiva. O país precisa ser elevado para "BB+" antes de chegar ao "BBB-", que é a nota mais baixa dentro da faixa já considerada grau de investimento.