Mantega informou PIB a Lula por bilhete No café da manhã em Xangai, entre o presidente Luíz Inácio Lula da Silva e 18 empresários de grandes companhias chinesas, que possuem investimentos no Brasil ou interesse em tê-los, o ministro do Planejamento, Guido Mantega, disse a Lula que a revisão do PIB no trimestre foi muito boa. Mantega não podia revelar o número, pois poderia ouvido por um jornalista mais atento e apenas disse a Lula: "Só não posso dizer porque tenho um acordo com o IBGE. Vou mandar o número em um bilhetinho para o senhor". E o fêz. No café da manhã, no Xangai Hilton, estavam 50 pessoas.