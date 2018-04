Mantega: medidas não se pautam pelo calendário eleitoral

"Não há gastos eleitorais. A política econômica segue o seu rumo desde o primeiro dia até o último", afirmou. Do contrário, disse Mantega, se houvesse essa preocupação, o governo não teria elevado a meta de superávit primário das contas do setor público em 2010. "Se fosse, estaríamos baixando o superávit. Em 2010, estaremos em um esforço fiscal maior do que em 2009", reiterou.

Mantega disse que ele e o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, vão se empenhar para que o projeto de lei com limite de gastos com pessoal seja aprovado. Ele lembrou que, em 2007, junto com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o governo enviou um projeto de lei estabelecendo um limite de 1,5% para que a folha não cresça além do PIB. Ele disse que o projeto recebeu várias emendas que não tratam do assunto, o que atrasou a sua aprovação. Mantega disse que o governo ficaria "muito satisfeito" com a aprovação do projeto do senador e líder do governo Romero Jucá (PMDB-RR), que prevê um limite de 2,5%. Mantega ressaltou que o importante é que se estabeleça esse limite e que, "de preferência, a folha suba menos que o PIB".

Ele informou que, durante a reunião de coordenação política com o presidente Lula, expôs o panorama econômico e mostrou que a economia já está crescendo ao ritmo de 4%. Ele disse que essa é uma notícia muito positiva, que o presidente ficou satisfeito e negou que tenha havido cobranças de Lula em relação aos dados fiscais negativos. "O presidente é o primeiro a cobrar que sejam mantidos os programas sociais. Ai de nós se quisermos reduzir", disse Mantega, acrescentando que alguns programas serão até ampliados. Ele afirmou que o espaço fiscal é menor agora, mas será ampliado em 2010.

PAC

O ministro da Fazenda disse que o governo poderá abater da meta do superávit primário os investimentos realizados dentro do PAC, dependendo do ritmo dos investimentos. Ele disse que se o PAC for bem-sucedido, e 100% dos investimentos forem realizados, eles deverão ser abatidos do resultado fiscal. Mas se não for bem-sucedido, e o ritmo de realização for menor, de 80% ou 90%, o governo não deve usar esses gastos para abater do superávit.

O governo pode abater até 0,66% do PIB da meta de superávit primário que é de 2,5% este ano. Até o ano passado, o abatimento era de apenas 0,5% do PIB, relativos ao Projeto Piloto de Investimento (PPI). Mas para aumentar a possibilidade de gastos, o governo decidiu encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta que permite o abatimento de todo o PAC da meta de superávit, em 2009 e 2010. "Estamos obtendo autorização. Usaremos ou não, dependendo do ritmo dos investimentos", disse o ministro, em entrevista coletiva. Mantega destacou que até hoje o governo nunca se utilizou desse mecanismo para cumprir o superávit primário.