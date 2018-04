Mantega não confirma substituição na Receita Federal O ministro da Fazenda, Guido Mantega, evitou hoje dar pistas a respeito da permanência ou não da secretária Lina Vieira na Receita Federal. Há três meses, aproximadamente, há rumores, que se intensificaram neste final de semana, sobre a saída da secretária em razão da diminuição da arrecadação e sobre uma multa que o órgão cobrou da Petrobras. "Isso não é o assunto da conversa. Não tenho que confirmar nada", disse a jornalistas após sair da reunião ministerial na Granja do Torto, em Brasília. "Não há novidade", continuou sem responder, no entanto, a uma pergunta sobre se Lina permaneceria, então, no cargo.