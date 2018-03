Mantega: 'Não há movimentos especulativos' no câmbio O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse hoje que não vê movimentos especulativos pressionando a valorização do real ante o dólar. "Não há excessos nem movimentos especulativos", disse o ministro, durante entrevista coletiva à imprensa sobre o balanço do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).