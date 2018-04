Mantega não vê inadimplência No mesmo dia em que o Banco Central divulgou dados mostrando queda nas concessões de crédito e o aumento da inadimplência em janeiro, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, criticou os bancos por continuarem restringindo a oferta de recursos e cobrou maior redução das taxas de juros cobradas nos empréstimos. Para o ministro, os juros bancários podem cair mais. "Os bancos estão emprestando de menos para o meu gosto. Eles deveriam estar emprestando mais e baixando mais os juros que estão aí'', disse. Mantega minimizou a elevação da inadimplência nos empréstimos bancários, classificando a alta de "normal" nesse período do ano em que se concentram muitos vencimentos de tributos, como IPVA e IPTU. "Eu não vi uma inadimplência superalta. Eu vi uma pequena elevação da inadimplência. Isso não significa nenhuma deterioração importante da economia brasileira", ponderou. Mantega desqualificou previsões pessimistas que tem sido feitas para a economia brasileira. Para ele, as previsões refletem mais o cenário internacional. Ele disse que o governo não mudou a meta de fazer a economia crescer 4%.