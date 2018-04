Mantega nega acordo com sindicalistas sobre Emenda 3 O ministro da Fazenda, Guido Mantega, negou nesta quarta-feira, 4, que tenha fechado na terça um acordo com as centrais sindicais em relação à chamada Emenda 3, que define a atribuição da Receita Federal na fiscalização de empresas de uma única pessoa. Mantega explicou que a reunião de terça com o deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, presidente da Força Sindical, não deveria contar com a presença de representantes sindicais, mas o deputado trouxe a Força Sindical. "Não era isso que estava combinado, mas o deputado trouxe uma central", explicou Mantega. Ele disse que foi marcada uma nova reunião na terça-feira, 10, com todas as centrais sindicais para discutir uma legislação que resolva o problema da Emenda 3. O ministro disse que deve ser uma legislação clara e transparente para as pessoas que atuam no setor. Ele negou que a Receita Federal vá parar de fiscalizar essas empresas, como informou o deputado na terça após o encontro. O ministro explicou que o código tributário garante à Receita o poder de fiscalização e que, nesta questão, o que ficou acertado é que não há razão "para uma ação mais determinada". "Alguns setores temiam uma ação retaliatória e nós garantimos que não tem nada disso", explicou o ministro. "Impera a normalidade, mas isso não significa impedir a Receita de cumprir o seu papel."