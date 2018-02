Mantega nega que medidas têm a ver com eleições O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou hoje que o governo não se pauta pelo ano eleitoral (2010) para adotar medidas de enfrentamento da crise econômica, como a decisão anunciada hoje de estimular com o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) reduzido a produção de veículos mais modernos e menos poluentes. A uma pergunta sobre possível caráter eleitoral da medida, o ministro respondeu: "A crise não tem a ver com eleição."