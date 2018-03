Mantega nega risco de desabastecimento no comércio O ministro da Fazenda, Guido Mantega, negou ontem (7) à noite haver um risco de desabastecimento no comércio devido ao aquecimento do consumo às vésperas de fim de ano. Segundo ele, os preços das mercadorias estão comportados, o que reflete a disponibilidade de produtos. "Não faltarão produtos para brasileiros neste fim de ano. Podem comprar à vontade. Não haverá problema", disse o ministro, após participar, em São Paulo, da premiação "Brasileiro do Ano", organizada pela revista "IstoÉ", na qual recebeu o prêmio de Brasileiro do Ano na Economia.