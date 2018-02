Mantega: País deve crescer de 8% a 10% no 3º trimestre O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou hoje que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil deve registrar crescimento entre 8% e 10% no terceiro trimestre de 2009 em relação a igual período de 2008. O desempenho é superior à taxa de expansão observada no segundo trimestre, de 7,8%. Com esse resultado, Mantega afirma que o PIB já está crescendo a uma taxa anualizada entre 4% e 5% ao ano, confirmando o dinamismo da economia, mesmo durante o período da crise internacional.