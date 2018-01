Mantega participa de eventos do BID no Peru O ministro do Planejamento, Guido Mantega, participa hoje, no Peru, da primeira sessão plenária da reunião anual da Assembléia de Governadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da reunião anual da Assembléia de Governadores da Corporação Interamericana de Investimentos. Mantega participará em seguida de almoço com o presidente do BID, Enrique Iglesias, e governadores do banco e depois vai se reunir com o presidente do Banco Central da China, Zhou Xiau Chuan. À noite, Mantega participará de jantar com o ministro de Economia e Finanças do Peru, Pedro Pablo Kuczynsci. Guido Mantega retornará ao Brasil na quarta-feira.